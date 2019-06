Zeigen sich die Kutscher mit ihren Gespannen ab dem heutigen Freitag in Westbevern-Vadrup von ihrer besten Seite (WN berichteten), zieht es die heimischen Dressur- und Springsportfreunde in den Dreingau. Der RFV Drensteinfurt richtet sein Reit- und Springturnier am morgigen Samstag und am Sonntag auf seiner Anlage am Merscher Weg aus. Für die 32 Prüfungen, die bis in den mittelschweren Bereich gehen, hat es 1300 Nennungen gegeben.

Der Höhepunkt des Turniers ist das Springen der Klasse M* am Sonntag ab 16 Uhr, das in einem Stechen entschieden wird. Um 17.30 Uhr schließt sich der Prüfungsreigen mit dem Mannschaftsspringen der Klasse A** samt Einzelwertung. Die Ergebnisse fließen in die Wertung für den Springpokal der Westfälischen Nachrichten im Altkreis Lüdinghausen ein.