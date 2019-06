Auftakt bei Bilderbuch-Wetter

Am heutigen Samstag und vor allem am morgigen Sonntag wird auf der aufwendig geschmückten Anlage am Hof Schulze Hobbeling deutlich mehr los sein als am Freitagnachmittag. So gesehen begann das Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern recht gemütlich.

Zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung standen bei strahlendem Sonnenschein Dressur und Hindernisfahren auf dem Programm. Am heutigen Samstag wird das Turnier in Vadrup mit Dressur- und Eignungsprüfungen sowie Hindernisfahren fortgesetzt.

Am Sonntag fallen ab 8 Uhr im Gelände die Entscheidungen. Gegen 17 Uhr ist die Ehrung der Kreismeister mit Gespannen geplant.