Die Auslosung im Fußball-Kreispokal beschert Ems Westbevern ein schnelles Wiedersehen mit Hannes John . Der Mittelfeldspieler ist vom A-Kreisligisten zu Bezirksliga-Aufsteiger Borussia Münster gewechselt. Der A-Liga-Meister gastiert in der ersten Pokalrunde (3. bis 8. August) in Vadrup.

Die SG Telgte fährt zum B-Liga-Meister SG Selm, der künftig in der Kreisliga A2 kickt. Der BSV Ostbevern muss in die Qualifikation (16. bis 21. Juli) und erwartet im Beverstadion den SC Sprakel. Die Münsteraner gehören zur Kreisliga B1 und damit zur Parallelstaffel des BSV. Gewinnen die Blau-Weißen, haben sie in Runde eins Heimrecht gegen den A-Kreisligisten FC Münster 05.

Im Erfolgsfall würden die heimischen Vereine in der zweiten Pokalrunde (20. bis 29. August) gegen folgende Teams spielen: Die SG Telgte gegen den VfL Wolbeck oder TuS Ascheberg, Ems Westbevern gegen BW Aasee oder TuS Freckenhorst und der BSV Ostbevern gegen Westfalia Kinderhaus oder den ESV Münster.

Die Staffel-Einteilung im Kreis Münster blieb ohne Überraschungen. In der Kreisliga A1 trifft Westbevern auf die drei Aufsteiger FC Greffen, SC Füchtorf und SC Münster 08 II. Sie ersetzen Meister Borussia Münster sowie die Absteiger DJK BW Greven und GW Westkirchen.

Die beiden Mannschaften des BSV Ostbevern und die SG Telgte II spielen weiter in der Kreisliga B2. Dort wurden die Absteiger GW Westkirchen und Warendorfer SU II eingruppiert.