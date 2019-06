Vor dem letzten Spieltag der Tennis-Sommersaison stehen die Herren 40 der SG GW Telgte in der Verbandsliga auf einem Abstiegsplatz. Um sich noch zu retten, müssen sie am heutigen Samstag (13 Uhr) das Heimspiel gegen den VfL Platte Heide aus Menden unbedingt gewinnen. „Es wird ein enges Spiel“, sagt Mannschaftführer Rüdiger Kexel. „Wir sind bis auf Thomas Rulle komplett und sehr zuversichtlich. Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen.“

Ganz locker können gleichzeitig die Herren 55 aus Telgte die Spielzeit in der Verbandsliga beenden. Im Heimspiel gegen den TV Deiringsen aus Soest geht es nur noch um die Platzierung in der Gruppe.

Die Damen 40, Spitzenreiter in der Münsterlandliga, sind am Samstag (12 Uhr) beim Halterner TC klarer Favorit. Alles läuft auf ein Endspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga am 7. Juli beim Hardter TV hinaus.

Weil die Herren der SG Grün-Weiß am letzten Spieltag aussetzen, bestreiten sie am Sonntag (10 Uhr) beim TV Emsdetten II schon das letzte Saisonmatch. Auf- und Abstieg sind nicht mehr möglich. Mit einem Sieg ist der Aufsteiger Zweiter.