Als Aufsteiger in die 2. Bundesliga dürfen die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern am Pokalwettbewerb des Westdeutschen Volleyball-Verbandes teilnehmen. Der BSV startet im Achtelfinale und hat gleich ein Traumlos erwischt: die Skurios Volleys Borken. Das ist der amtierende Meister und künftige Klassenkonkurrent der Ostbevernerinnen in der 2. Bundesliga Nord. Borken dominierte mit 24 Siegen in 24 Spielen, verzichtete aber auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Das Pokalspiel wird am 6. September (Freitag, 20 Uhr) in der Beverhalle ausgetragen. Neun Tage später, am 15. September (Sonntag), feiern die Blau-Weißen in den eigenen vier Wänden ihre Zweitliga-Premiere mit dem Derby gegen den SV Bad Laer. „Ein Heimspiel eine Woche vor dem Saisonstart gegen den Meister der 2. Liga: Das ist das Beste, was uns passieren konnte“, strahlt BSV-Trainer Dominik Münch . Das ist amtlich: Seine Truppe weiß schon vor dem Meisterschaftsauftakt, wie der Wind in der 2. Liga weht.

Paderborn oder Sorpesee

Der Sieger des Duells Ostbevern gegen Borken trifft im Viertelfinale des WVV-Pokals auf den Gewinner der Partie VoR Paderborn (Regionalliga) und RC Sorpesee (3. Liga). Die beiden Vereine haben sich, ebenso wie der ASV Senden, als Bezirkspokalsieger für den WVV-Pokal qualifiziert.

Doppel-Spieltag in Berlin

Der Zweitliga-Spielplan ist jetzt offiziell. Nach dem Auftakt gegen Bad Laer spielen die BSV-Frauen im Zwei-Wochen-Rhythmus beim VfL Oythe und gegen Blau-Weiß Dingden. Dann haben sie bis zum Match in Borken am 9. November Pause. Am 16. und 17. November (Samstag und Sonntag) sind sie gegen VCO Berlin und den VC Allbau Essen doppelt gefordert. Die Partien gegen den VC Olympia Berlin werden allen Gegnern an einem Wochenende draufgepackt. Das Team des Bundesstützpunkts für den Nachwuchs des Deutschen Volleyball-Verbands tritt mit einem Sonderspielrecht an. In der Rückrunde bestreitet der BSV an zwei Tagen zwei Begegnungen in der Hauptstadt: am 29. Februar beim VCO Berlin und am 1. März beim BBSC Berlin. Die Saison endet für Ostbevern am 18. April mit einem Heimspiel gegen den aktuellen Vizemeister TSV Bayer Leverkusen.

Seit der zweiten Juni-Woche befinden sich die BSV-Volleyballerinnen wieder im Training. „Aber noch in wechselnder Besetzung“, erklärt Münch. Anfang August zieht der Coach die Zügel an. Dann sind auch Lea Dreckmann, Sophia Eggenhaus und Vera Horstmann von der Studierenden-Europameisterschaft zurück.