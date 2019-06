Ist das bitter: Die Herren 40 der SG GW Telgte gewannen ihr letztes Saisonspiel gegen den VfL Platte Heide aus Menden mit 5:4, steigen aber trotzdem aus der Verbandsliga ab, weil der TV Warendorf deutlich gegen Stadtlohn verloren hat. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Das bringt nur leider nichts“, ärgerte sich GW-Mannschaftsführer Rüdiger Kexel .

Nach den Einzeln stand es am Samstag 3:3. Alle sechs Matches waren nach zwei Sätzen entschieden. Für die Grün-Weißen punkteten Kexel (6:2, 6:4), Niko Thieme (6:2, 6:2) und Andreas Böger (6:2, 6:1). André Koch, Markus Twickler und Patrik Thelen verloren. In den Doppeln mussten sich Miguel Lück und Marc Brüggemann mit 11:13 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Kexel/Koch (6:2, 6:3) und Thieme/Twickler (6:2, 6:2) machten den Heimsieg perfekt – der dann am Ende aber wertlos war.