Michael Gausepohl ist ein Kreismeister mit aller Gelassenheit

In der Dressur hatte Michael Gausepohl kräftig vorgelegt. Die Wertnote 7,3 bekam der Gespannfahrer des RFV Gustav Rau Westbevern mit seinen sechsjährigen Ponys Carlton Hill und Remington Steele. Was sollte da noch passieren? „Ja, es hat sehr, sehr gut angefangen für mich“, sagte Gausepohl am späten Sonntagnachmittag, als das dreitägige Fahrturnier seines Vereins am Hof Schulze Hobbeling beendet war.

Gausepohl wurde Dritter in der Dressur und lag nach Platz vier im Hindernisfahren in der Kombinierten Wertung schon an der Spitze. Im Gelände hätte schon viel passieren müssen, damit der 28-Jährige nicht erneut Kreismeister werden würde. Er ist aber viel zu gut in dieser Disziplin, so verteidigte er seinen Titel souverän.

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern 1/149 Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern in Vadrup auf der Anlage Schulze Hobbeling Foto: Ralf Aumüller

„Doch, ich bin mit dem Wochenende zufrieden“, sagte Gausepohl nach der Siegerehrung in aller Gelassenheit. Er hatte bei den Pony-Zweispännern der Klasse A das Geländefahren und die Kombinierte Wertung gewonnen. Und er hatte auch wieder die 19-jährigen Dark Devil und Dark Shadow in der Klasse M vor die Kutsche gespannt. Im Gelände landeten sie auf Platz zwei, mit hauchdünnem Rückstand von 0,47 Punkten auf Rang eins. Das entspricht weniger als zwei Sekunden.

Den packenden Kampf hatte er sich einmal mehr mit seinem Vereinskollegen Tim Schäferhoff geliefert. Der gewann mit Null Null Sieben und Paul TS das Geländefahren in der Klasse M und wurde in der Kombinierten Prüfung Dritter. Platz drei war es auch bei der Kreismeisterschaft.

Erst acht Jahre alt

„Damit bin ich sehr zufrieden“, betonte Schäferhoff. „Mein Dressurpferd Paula war wegen einer Verletzung ausgefallen, deshalb mussten die beiden Geländepferde in der Dressur gehen. Sie sind erst acht Jahre alt. Ich habe sie beide selbst ausgebildet und Paul TS auch selbst gezüchtet.“ Der 37-Jährige hatte 2017 mit Paul TS und Paula TS die Kreismeisterschaft geholt und war 2018 mit Null Null Sieben und Paula TS in Vadrup Vize-Westfalenmeister geworden.

Ewald Friehe wird Vierter

Den zweiten Platz bei der Kreismeisterschaft erreichte Marina Wördemann von den Fahrsportfreunden Ostenfelde. Vierter wurde mit Ewald Friehe (mit den Pferden Max und Quantina) ein weiterer Gespannfahrer des RFV Gustav Rau. Vereinskollegin Sandra Schulze-Temming-Hanhoff sicherte sich den Sieg mit Fidertraum in der Kombinierten Prüfung der Einspänner Klasse A.

Deutlich weniger Zuschauer

Mit dem extremen Wetter kamen diese Teilnehmer gut klar – auch ihre Ponys und Großpferde. „Die Hitze macht den Tieren bedeutend weniger aus als den Menschen“, betonte Hermann Josef Schulze Hobbeling, Gastgeber und Organisationskopf des 26. Fahrturniers in Vadrup. Bei Temperaturen weit über 30 Grad blieben aber einige Gespannfahrer zu Hause, und auch die Zahl der Zuschauer war deutlich geringer als in den Vorjahren. „Es waren bestimmt nur halb so viele wie sonst, aber da kann man nichts machen“, meinte Schulze Hobbeling.

„Wir können sehr zufrieden sein“, lautete sein Fazit. „Wir haben an allen drei Tagen sehr guten Sport gesehen und wir hatten nur einen kleinen Unfall – einen Radbruch, bei dem aber nichts weiter passiert ist.“ Schulze Hobbeling unterstrich: „Trotz der Hitze haben wir kein Gespann gesehen, das Konditionsprobleme hatte.“