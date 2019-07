Bei herrlichem Wetter und „mit großer Motivation“, so Friesen-Abteilungsleiter Ludger Dahlmann-Plagge , gingen drei Telgter Athleten zum ersten Mal beim Seniorensportfest an den Start. Katrin Schwarte (W 40) machte über 100 Meter den Anfang. Mit 14,52 Sekunden triumphierte sie in ihrer Altersklasse. Ihren zweiten Sieg holte Schwarte im Kugelstoßen mit 7,86 Metern.

Sie lag damit 15 Zentimeter vor ihrer Vereinskollegin Martina Schwering, die ebenfalls das erste Mal beim Seniorensportfest antrat und „fast nahtlos an ihre Erfolge aus der Telgter Jugendleichtathletik anschloss“, so Dahlmann-Plagge. Schwering feierte den Sieg und somit die Kreis- und Münsterlandtitel im Diskuswurf mit 19,46 Metern.

In der Klasse M 40 feierte der Telgter Daniel Röder seine Premiere über 100 Meter und gewann in 13,61 Sekunden. Mit Sebastian Fischer (M 35) nahm auch ein bei Westfalen-Wettkämpfen erprobter Athlet aus Telgte teil. Er verbuchte über 3000 Metern in 10:14,53 Minuten den Münsterland-Titel.

Die Resonanz beim Seniorensportfest lag mit rund 75 Aktiven aus 29 Vereinen im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Einige Starter nutzten den Wettkampf auch als letzten Test vor den Deutschen Meisterschaften der Senioren in der nächsten Woche in Thüringen.

„Zum guten Gelingen hatten auch die vielen Helfer ihren Anteil, ohne die ein solcher Wettkampf nicht durchführbar ist“, erklärte Dahlmann-Plagge. Mit der positiven Rückmeldung vieler Aktiven im Rücken soll 2020 das nächste Telgter Seniorensportfest stattfinden.