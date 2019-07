SG Telgte holt Waldemar Klemke und zieht drei Talente hoch

Mit einem Routinier aus Münster und drei Talenten aus dem eigenen Nachwuchs geht die SG Telgte in die neue Saison. „Außerdem haben wir noch ein, zwei Kontakte. Die Gespräche laufen“, erklärt der Sportliche Leiter Jan Lauhoff . Das Team von Trainer Mario Zohlen hatte am letzten Spieltag mit einer Galavorstellung und einem 4:0-Sieg gegen den SV Wilmsberg den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga verhindert. Der viertletzte Platz reichte zum Klassenerhalt, weil Germania Horstmar seine Mannschaft frühzeitig für die Saison 2019/20 zurückgezogen hatte. Dass die Ligazugehörigkeit der Sport-Gemeinschaft so lange unklar war, dürfte die Personalplanungen nicht erleichtert haben.

Der Verein verstärkt sich mit dem erfahrenen Waldemar Klemke . Der Linksfuß spielt vorwiegend zentral in der Abwehr oder auf der Sechserposition. In der Hinrunde der abgelaufenen Serie kickte er beim Bezirksligisten VfL Wolbeck und in der Rückrunde gemeinsam mit seinem Bruder in der dritten Mannschaft des SC Münster 08 (Kreisliga B). Klemke hat unter anderem auch schon das Trikot des TuS Hiltrup, von Münster 08 und Davaria Davensberg getragen. „Er möchte jetzt noch einmal etwas machen, und er zieht mit seiner Familie nach Telgte. Er hat eine gute Übersicht und einen guten linken Fuß“, sagt Lauhoff.

Noch ein Jahr A-Jugend

Zudem rücken drei Spieler aus der Jugend hoch, die gerade mit den A-Junioren als Meister der Leistungsliga Münster in die Bezirksliga aufgestiegen sind. Johannes Wegener (rechte Außenbahn) und Moritz Koch (zentrales Mittelfeld) rücken aus der U 19 hoch. Offensivakteur Marc Droste darf noch ein Jahr in der Jugend spielen, wird aber mit einer Seniorenerklärung ausgestattet.

„Sie haben in der Rückrunde schon mittrainiert und gezeigt, dass sie mithalten können“, sagt Lauhoff. „Es ist schön, dass wir eine A-Jugend in der Bezirksliga haben. Wir wollen uns ja auch mit möglichst vielen Telgtern aufstellen.“

Rechnet man die Zu- und Abgänge gegeneinander auf, steht die SG erst einmal in den Miesen. Sieben Spieler, die zuletzt in der Rückserie zum Kader gehört haben, verlassen Telgte. Darunter sind fünf Stammkräfte. Nur zum erweiterten Aufgebot zählten Jonas Allmich (zur Warendorfer SU) und Tristan Sumner (Ziel unbekannt). Philip Schange zieht es zurück zum TuS Freckenhorst und Michael Averweg zu Wacker Mecklenbeck. Thilo Hampel hatte ausgeholfen und hört wieder auf. Bei Vitali Neumann steht ein Umzug an. „Damit ist es ihm nicht mehr möglich, in Telgte Fußball zu spielen“, bedauert Lauhoff. Auch Jannik Witte (Ziel unbekannt) beendet sein halbjähriges Intermezzo im Takko-Stadion.

„Wir haben den einen oder anderen Spieler im Kader, der jetzt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen muss“, betont Lauhoff. Der Sportlicher Leiter meint: „Die Mannschaft hat im letzten Jahr nicht ihr komplettes Potenzial ausgeschöpft.“