Wow! 19 Neue beim TuS Freckenhorst

Die Wechselfrist für Amateurfußballer endete am 30. Juni. Wer eine Luftveränderung benötigt, musste sich bis zu diesem Stichtag bei seinem alten Verein abgemeldet haben. Wer haut ab? Wer kommt? Wann starten die Vereine in die Saisonvorbereitung? Mit welchen Ambitionen gehen sie in die Spielzeit 2019/20? Die WN haben sich bei den umliegenden Clubs umgehört.

Bezirksliga 12

SG Telgte

Zugänge: Waldemar Klemke (SC Münster 08 III), Johannes Wegener, Moritz Koch, Marc Droste (alle eigene A-Jugend)

Abgänge: Michael Averweg (Wacker Mecklenbeck), Philip Schange (TuS Freckenhorst), Thilo Hampel (hört auf), Jonas Allmich (Warendorfer SU), Vitali Neumann, Jannik Witte, Tristan Sumner (alle Ziel unbekannt)

Trainer: Mario Zohlen (4. Saison)

Trainingsstart: 4. Juli

Saisonziel: Klassenerhalt

Bezirksliga 7

TuS Freckenhorst

Zugänge: Armando Alla (Co-Trainer), Jacob Hövelmann (eigene Jugend), Lukas Gellrich (Warendorfer SU, A-Junioren), Michael Micke (reaktiviert), Finn Tünte (Warendorfer SU, A-Junioren), Stan Schubert (SV Lippstadt U 19), Dennis Bonin (Viktoria Clarholz), Bernd Kieskemper (Warendorfer SU), Philip Schange (SG Telgte), René Simon (Warendorfer SU), Jonas Brockhinke, Rouven Tünte (beide SpVg Beckum), Daniel Jaspert (SpVg Beckum), Tobias Lange (GW Westkirchen), Luca Mattews (WSU, A-Junioren), Julius Meibeck (RW Ahlen U 19), Ertan Saygili (SV Avenwedde), Jeron Noah Karayaz (SC Münster 08), Rene Bisplinghoff (SG Sendenhorst)

Abgänge: Lars Brechler, Simon Kaminksi (beide Ziel unbekannt), Torben Neite (Studium), Jan Gierhake, Marius Sowa (beide eigene Reserve), Sebastian Neukötter (Torwarttrainer)

Trainer: Christian Franz-Pohlmann (neu, für Andreas Strump)

Trainingsauftakt: 23. Juni

Saisonziel: „Wir wollen aus den vielen neuen Spielern erst einmal eine Mannschaft formen. Dann werden wir uns mit konkreten Saisonzielen beschäftigen“, sagt Franz-Pohlmann.

SV Drensteinfurt

Zugänge: Diogo Castro, Tim Bothen (beide TuS Hiltrup), Steffen Scharbaum (SG Wattenscheid 09), Maximilian Groß (SV Rinkerode), Paul Bisping (reaktiviert), Valentin Kröger, Philipp Ressler, Leon Töns (alle eigene U 19)

Abgänge: Marvin Brüggemann (Westfalia Vorhelm), Sinthusen Chelvanathan (Viktoria Köln U 23), Yannick Westhoff (TuS Ascheberg), Sven Grönewäller (zweite Mannschaft)

Trainer: Oliver Logermann (3. Saison)

Trainingsstart: 8. Juli

Kreisliga A1 Münster

Ems Westbevern

Zugänge: Steffen Kötter, Yannic Tewes (beide zweite Mannschaft), Kilian Neufend, Valentin Eßing, Lars Wewelkamp (alle eigene A-Jugend)

Abgänge: Hannes John (Borussia Münster), Daniel Kimmina (Trainer BSV Ostbevern)

Trainer: Andrea Balderi (2. Saison)

Trainingsstart: 9. Juli

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz

Warendorfer SU

Zugänge: Jonas Allmich (SG Telgte), Pascal Debowiak (2. Mannschaft), Nils Sechelmann, Jordi Klemckow, Niklas Böckenkötter, Patrick Lippermann (alle eigene A-Jugend)

Abgänge: René Simon (TuS Freckenhorst), Bernd Kieskemper (TuS Freckenhorst), Hendrik Rauf (pausiert)

Trainer: Lukas Krumpietz (2. Saison)

Trainingsauftakt: 14. Juli

Saisonziel: Unter die ersten drei kommen

SG Sendenhorst

Zugänge: Linus Gerull (SV Brackel), Janik Bruland (SV Rinkerode), Daniel Reder, Marven Breuker (beide eigene A-Jugend), Pascal Hesse, Marek Ratering (TSV Ostenfelde)

Abgänge: Steffen Uphus (Viktoria Rietberg), Philipp Wostal (hört auf)

Trainer: Florian Kraus (3. Saison)

Trainingsstart: 12. Juli

Saisonziel: Nicht verschlechtern, also mindestens Platz sechs bestätigen

SC Hoetmar

Zugänge: Nikita Bassauer (SG Sendenhorst), Eugen Migov (SC DJK Everswinkel), Steffen Neite (SC DJK Everswinkel II), Mario Saathoff (reaktiviert), Stefan Schmunck (eigene A-Jugend), Luca Stauvermann (TuS Freckenhorst), Hagen Wiedemann (SC DJK Everswinkel II)

Abgänge: Dennis Schneider (unbekannt)

Trainer: Slawa Bodnar und Daniel Averbeck

Trainingsauftakt: 12. Juli

Saisonziel: Möglichst schnell den Klassenerhalt sichern

VfL Sassenberg

Zugänge: Patrick Rockoff (TuS Altenberge), Jan Kassel (TuS Glane), Dennis Homering (GW Westkirchen), André Lückemeier (vereinslos), Max Koch, Lukas Eggelbusch (beide eigene A-Jugend)

Abgänge: Maximilian Tepe (SC Füchtorf), Admir Krasniqi (Ziel unbekannt), Tobias Ketteler (RW Milte, Igor Wagner (Karriereende)

Trainer: Patrick van der Sanden (1. Saison, für Markus Bollmann)

Trainingsauftakt: 16. Juli

Saisonziel: Oben mitspielen

SC DJK Everswinkel

Zugänge: Jurij Klaas (2. Mannschaft), Robert Wobke, Lukas, Lucas Biermann (beide eigene A-Jugend)

Abgänge: Eugen Migov (SC Hoetmar), Kushtrin Hasani (SpVg Beckum)

Trainer: Frederik Isselhorst (2. Saison)

Trainingsauftakt: 12, Juli

Saisonziel: Klassenerhalt

SC Füchtorf

Zugänge: Oliver Fontenla (SpVg Versmold), Maximilian Tepe (VfL Sassenberg), Nazmi Muja (VfL Sassenberg 2), Kushtrim Zeqiri (Preußen Lengerich), Julian Kuhlmann, B. Alahmad (beide eigene A-Jugend), Erik Schleicher (Warendorfer SU, A-Jugend)

Abgänge: Jonas Schöne (SV Bad Rothenfelde)

Trainer: Friddy Hofene (2. Saison)

Trainingsauftakt: 13. Juli

Saisonziel: Klassenerhalt

Kreisliga A2 Münster

SV Rinkerode

Zugänge: Julian Schlitte (SV Biemenhorst), Bastian Spack (eigene A-Jugend), Nils Wilmer (eigene A-Jugend)

Abgänge: Jan Hoenhorst (SV Herbern), Maximilian Groß (SV Drensteinfurt), Mustafa Dogan (berufsbedingt), Stefan Pöhler (tritt kürzer), Janik Bruland (SG Sendenhorst)

Trainer: Roland Jungfermann (3. Saison)

Trainingsstart: 16. Juli

GW Albersloh

Zugänge: Kirill Bassauer (Pause), Arne Grella (eigene U 19), Leonard Leifeld (eigene U 19), Luis Bartmann (eigene U 19, vorsenioriert)

Abgänge: Nico Zur Mühlen (Ziel unbekannt)

Trainer: Julian Spangenberg (2. Saison)

Trainingsstart: 16. Juli

Kreisliga B2

BSV Ostbevern

Zugänge: Christian Badura (Co-Trainer SF Lotte II), Niels Kock (reaktiviert), Mohamed Alali (zweite Mannschaft), Lukas Kowol, Lucas Wigger, Tobias Kipp, Mehamd Dawud (alle eigene A-Jugend)

Abgänge: keine

Trainer: Daniel Kimmina (1. Saison, für Matthias Greifenberg)

Trainingsauftakt: 11. Juli

Saisonziel: Platz vier aus der letzten Saison toppen

Westfalenliga Frauen

BSV Ostbevern

Zugänge: Sophia Lenz, Kristina Markfort (beide Warendorfer SU), Lena Biesler (Rückkehr)

Abgänge: Sarah Fipke (SG Telgte), Zoe Gismann (Ziel unbekannt)

Trainer: Daniel Stratmann (seit der Winterpause 2018/19)

Trainingsstart: 5. Juli

Saisonziel: Frühzeitig Klassenerhalt sichern und besser als letzte Saison (Platz zehn)

Landesliga Frauen

SG Telgte

Zugänge: Franziska Rüter, Ina Plagge (beide Warendorfer SU), Sarah Fipke (BSV Ostbevern)

Abgänge: Stefanie Kuhrmann (Karriereende)

Trainer: Sebastian Wende (7. Saison)

Trainingsstart: 13. Juli

Saisonziel: Besser als letzte Saison (Platz zwölf und Relegation), mit Abstiegskampf nichts zu tun haben