Am kommenden Donnerstag (11. Juli) starten die Fußballer des BSV Ostbevern in die Saisonvorbereitung. Drei Tage später bestreitet der B-Kreisligist um den neuen Trainer Daniel Kimmina schon das erste Pflichtspiel . In der Qualifikation des Kreispokals erwarten die Blau-Weißen den SC Sprakel, der ebenfalls in der Kreisliga B kickt, allerdings in einer anderen Staffel als Ostbevern. Das Match wird am 14. Juli (Sonntag) um 15 Uhr im Beverstadion angepfiffen. Der Sieger hat in der ersten Pokalrunde Heimrecht gegen den A-Kreisligisten FC Münster 05.