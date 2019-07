Über den Untergrund in der Harkampsheide muss sich niemand Sorgen machen. „Die Bedingungen sind ziemlich ideal. Trotz der Hitze ist genügend Grün auf den Grüns“, versichert Berthold Kirschbaum , beim GC Gut Hahues für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Der Ball rollt also spurtreu, wie es bei den Golfern heißt. Die Clubmitglieder und die Teilnehmer anderer Vereine werden das gerne hören vor den Telgter Open an diesem Wochenende.

Es ist die fünfte Auflage, nachdem das Turnier wieder ins Leben gerufen wurde. Im Vorjahr noch an drei Tagen, geht es nun wieder über zwei. Am ersten steht der Sport im Vordergrund, am zweiten der gesellige Teil. Unter der Turnierleitung von Anke Große Frericks lobt der GC Gut Hahues in diesem Jahr erstmals auch einen Netto-Wanderpokal aus, so Kirschbaum. „Es sind wieder sehr viele Helfer aus dem Club im Einsatz. Und wir haben eine Menge Sponsoren, die viele attraktive Preise bereitstellen.“ Zusätzlicher Anreiz ist die Verbesserung des Handicaps. „Wir hoffen, dass wieder viele Mitglieder anderer Clubs kommen – auch, um unsere Anlage zu präsentieren, besonders den Neubau“, betont Kirschbaum.

Vorgabewirksam sind die Wettbewerbe am Samstag ab 11 Uhr: ein Einzel-Zählspiel (Handicap bis 18) und ein Einzel-Stableford (Handicap 18 bis 36). Knapp 40 Anmeldungen lagen bis Donnerstagnachmittag vor. Die Resonanz für das Scramble am Sonntag ab 10 Uhr ist größer. Angemeldet für das Teamturnier in der Harkampsheide haben sich 23 Paare. Dabei kann das Handicap nicht herauf- oder herabgespielt werden.