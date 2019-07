Mit einer Besprechung und einem lockeren Kick beginnen die Frauen des BSV Ostbevern am heutigen Freitag die Saisonvorbereitung. Bis zum Meisterschaftsauftakt in der Westfalenliga am 25. August hat Trainer Daniel Stratmann sieben Testmatches vereinbart.

Die BSV-Frauen starten am 21. Juli (13 Uhr) gegen GW Nottuln. Dann spielen sie bei Union Wessum (27. Juli, 17 Uhr), in Iserlohn (4. August, 17 Uhr), gegen die Bundesliga-B-Juniorinnen des FSV Gütersloh (5. August, 19 Uhr), gegen den TuS Glane (9. August, 19 Uhr), beim BSV Heeren (11. August, 13 Uhr) und zum Abschluss gegen den Herforder SV (18. August, 15 Uhr).