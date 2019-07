In der ersten Kreispokal-Runde erwartet Ems Westbevern am 3. August (Samstag, 16 Uhr, Vadrup) Bezirksliga-Aufsteiger Borussia Münster. Trainer Andrea Balderi startet mit seinem A-Liga-Team am Dienstag (9. Juli) in die Saisonvorbereitung.

Am Donnerstag (11. Juli, 20 Uhr, Vadrup) steht schon das erste Testspiel gegen Landesligist BSV Roxel an. Weitere Gegner bis zum Saisonstart am 25. August sind der SC Sprakel (18. Juli, 19.30 Uhr), GW Albersloh (28. Juli, 15 Uhr, direkt nach dem Trainingslager in Lingen), der SV Bösensell (11. August, 15 Uhr) und TuS Ascheberg (18. August, 15 Uhr).