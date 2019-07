Mit 25 Spielern startete Fußball-Bezirksligist SG Telgte in die Saisonvorbereitung. Aus der A-Jugend wird mit Offensivkraft Arbnor Jashari noch ein viertes Talent hochgezogen. Die SG testet beim VfL Ladbergen (14. Juli, 15 Uhr), beim TuS Freckenhorst (21. Juli, 15 Uhr), gegen den TSV Handorf (23. Juli, 19.30 Uhr), gegen Münster 05 (28. Juli, 15 Uhr) und gegen Westfalia Kinderhaus II (4. August, 15 Uhr). Die Saison in der Bezirksliga 12 beginnt am 11. August.