Die Disziplin K1 ist im Kickboxen die etwas härtere Variante. Vollkontakt ist erlaubt, also Kniestöße zum Körper oder Kicks zum Oberschenkel. „Da geht es schon richtig zur Sache“, sagt Stefan Dornseif . Das weiß er jetzt aus eigener Erfahrung. Der Leichtkontakt-Weltmeister 2018 hat gerade seine ersten K1-Wettkämpfe absolviert. Mit Erfolg: Bei der Deutschen Meisterschaft in Hagen wurde er Zweiter in der Klasse bis 90 Kilogramm, bei der Fight-Night in Oberhausen erkämpfte er sich ein Unentschieden.

Vor der K1-Premiere bei den nationalen Titelkämpfen war er aufgeregt, gesteht Dornseif. Drei Kickboxer starteten in seiner Gewichtsklasse. Nach einem Sieg und einer Niederlage holte er Silber. „Fürs erste Mal gar nicht so schlecht“. meint der 35-Jährige. Dabei waren die äußeren Bedingungen alles ander als ideal. Morgens um 9 Uhr musste er auf die Waage, um 17.30 Uhr begann sein erster Kampf – und das bei 30 Grad Außentemperatur in einer stickigen Halle mit rund 700 anderen Sportlern. „Die lange Wartezeit ist ein Nachteil in den hohen Gewichtsklassen“, weiß Dornseif. Happy war er nachher trotzdem: „Es war ein Erlebnis, es hat richtig Spaß gemacht. Es war auch schmerzhaft, aber sehr beeindruckend.“

Gala mit Charme

Bei der Fight Night, ausgerichtet von einem Oberhausener Fight-Club-Studio, hatte er nur einen Einsatz, dafür über drei Runden und nicht über zwei, wie sonst üblich. Sein K1-Kampf endete unentschieden. „Diese Gala hat einen ganz anderen Charme als die Turniere. Es hat gut geklappt, und ich habe wichtige Erfahrungen gesammelt“, bilanziert Dornseif.

Er war wieder glänzend vorbereitet worden von seinem Trainer Jens Schniedenharn. „Er hat immer die richtigen Worte und das richtige Training für solche Kämpfe“, schwärmt Dornseif. Tanja Huth, seine Trainingspartnerin aus dem Center Of Martial Arts (COMA) in Lengerich und Glandorf, wurde ebenfalls deutsche Vizemeisterin und holte ebenfalls ein Unentschieden bei der Fight Night.

Ein gutes Omen

Ab sofort bereitet sich Stefan Dornseif auf die Weltmeisterschaft des Verbandes WFMC (World Fightsport & Martial Arts Council) vom 18. bis zum 20. Oktober vor. Die WM findet nicht wie geplant in der Türkei statt, sondern in Nordhorn. Ein gutes Omen: Dort hatte der Telgter im Vorjahr den WM-Gürtel im Leichtkontakt-Kickboxen gewonnen. Diesmal hat er sich im K1, im Leichtkontakt und im Kick Light qualifiziert, will aber nur in zwei Disziplinen kämpfen: im Leichtkontakt („das ist mir als Titelverteidiger sehr wichtig“) und im Kick Light („das liegt mir ganz gut“). Im K1 „bin ich noch zu unerfahren“, so Dornseif. „Darauf konzentriere ich mich im nächsten Jahr.“