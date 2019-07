Lange hatten sie auf diesen Tag hintrainiert, am Donnerstagabend hatten knapp 100 Laufkursteilnehmer des TV Friesen Telgte ihr Ziel erreicht: eine Stunde Laufen am Stück. „Ihr könnt stolz auf Eure Leistung sein“, sagte Abteilungsleiter Mirco Borgmann auf dem Parkplatz des Waldreibads. Anschließend überreichten die Lauftreffleiter Bettina Worch und Franz-Josef Wewer die Urkunden.

25 Übungsleiter hatten Anfänger und Fortgeschrittene seit April auf den Abschlusslauf vorbereitet. Außer den Anfängerkursen gab es eine Gruppe für Wiederholer, eine für „Lange Läufe“ sowie Halbmarathonläufer, für die am 12. Juli der Abschlusswettkampf in Dülmen-Rorup auf dem Programm steht. Für die „Langen Läufer“ und Halbmarathonkurs-Teilnehmer gab es Urkunden für 90 oder 120 Minuten Laufen am Stück.

Der Abschlusslauf führte alle Kursteilnehmer und Lauftreff-Mitglieder gemeinsam durch die Klatenberge in Richtung Westbevern und wieder zurück. Allen Läufern steht nun der regelmäßige Lauftreff dienstags und donnerstags ab 18.45 Uhr auf dem Parkplatz des Waldfreibads offen. Auch beim Citylauf am 14. September hoffen die Organisatoren des Lauftreffs Telgte zahlreiche Teilnehmer zu begrüßen.