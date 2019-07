Aufstiegsspiel 1994: Ostbevern im Ausnahmezustand

Als am Morgen des 2. Juni 1994 ein blau-weiß lackierter Mercedes durch Ostbevern dieselte, war klar: Die erste Garnitur des BSV ist in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegen. Meisterlich. Marita Mykolyszyn, Ehefrau des BSV-Oberförderers, hatte dessen ursprünglich roten 180er Benz in die Erfolgsfarben getaucht und damit gegenüber ihrem Mann Peter Mykolyszyn ein Versprechen eingelöst: „Es gilt eine neue Farbenlehre.“

Von der rollenden Litfaßsäule bekamen die Hauptakteure aber zunächst nichts mit. Bis zum letzten Biertropfen stand nach dem 4:1-Erfolg im Entscheidungsspiel gegen den SC Hoetmar die Gaststätte Finke Kopf. Ausnahmezustand nach einem für die Region historischen Fußball-Match vor mehr als 1800 Zuschauern.

Fußball: Aufstieg des BSV Ostbevern 1994 1/40 Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Der BSV Ostbevern gewinnt am 1. Juni 1994 in Warendorf vor 1800 Zuschauern das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SC Hoetmar mit 4:1 nach Verlängerung. Foto: Markus Höppener

Wer draußen stand, kam nicht rein, wer drin war, wollte den Freudentaumel nicht verlassen: Die Spieler – sie stießen als letzte zu ihrer Fangemeinde – wurden allesamt vom Parkplatz über die Köpfe der Fußballtrunkenen bis zur Theke gehievt. Stage-Diving nach Kicker Art. Den ersten Schluck gab’s stehend auf dem Tresen. 1300 Liter Freibier hatte der Vorstand auf dem Zettel, die Gönner standen Schlange. Fußballwirt Heinz Finke signalisierte in Geberlaune: „Alles im Takt, ich lass es einfach laufen.“

Begonnen hatte die Saison mit einer Klatsche: Fußball-Bundesligist SG Wattenscheid gastierte im Sommer 1993 auf den Beverwiesen und fertigte die Truppe von Trainer Erwin Braun freundschaftlich, aber deutlich mit 23:1 Toren ab. Danach schipperte die BSV-Combo auf der Erfolgswelle. Im Gleichschritt mit dem SC Hoetmar marschierten die Bever-Kicker durch die Saison. Ausgerechnet im Nachbarschaftsduell gegen Milte büßte der BSV am 17. April auf der Zielgeraden durch ein 2:2 die Tabellenführung ein, um diese sich eine Woche drauf in Hoetmar zurückzuerobern (Zwei-Punkte-Regel).

Das enttäuschende 0:0 in Sassenberg stellte erneut den direkten Aufstieg aus der Kreisliga A infrage. Aus Richtung Hoetmar stichelte Trainer Ralf Koßmann prompt: „Wir sind spielerisch besser.“ Mit einer gehörigen Portion Glück schoss sich der BSV in Everswinkel (3:2), überzeugend gegen Albersloh (4:1) und mit Nervenflattern gegen Drensteinfurt (2:1) in das Entscheidungsspiel gegen den SC Hoetmar.

Der BSV charterte Busse, ließ Fahnen drucken, orderte Fanschals. Eine Handvoll Edelanhänger um Stan Könning mit seiner „Dicke Berta“ (Handsirene) beendete ihren Kroatien-Urlaub und rauschte nonstop von der Adria an die Warendorfer Ems. Das bekam Marita Mykolyszyn nicht mit – sie stand, den Quast im Anschlag, mit blauer und weißer Farbe neben dem Mercedes ihres Mannes . . .