Die A-Junioren der SG Telgte spielen in der nächsten Saison wie erwartet in der Bezirksliga-Staffel 1. Unter den zwölf Mannschaften sind sechs neu in dieser Gruppe. Aus der Landesliga sind Vorwärts Wettringen und Grün-Weiß Nottuln abgestiegen. Neben der U 19 der SG sind drei weitere Teams aufgestiegen: der SV Gescher (Kreis Ahaus-Coesfeld), die Sportfreunde Lotte (Kreis Tecklenburg) und die JSG Lembeck/Rhade/Deuten (Kreis Recklinghausen). Bereits in der Vorsaison haben der TuS Altenberge, die Warendorfer SU, Borussia Münster, die Ibbenbürener SpVg, der SV Herbern und der VfL Senden in dieser Klasse gespielt.