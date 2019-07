BSV Ostbevern rückt den Nachwuchs in den Vordergrund

Keine Frage, der Termin des Volksbank-Bever-Laufes drückt die Starterzahl nach unten. Rund 500 Finisher wie in den Vorjahren sind kein schlechter Wert, aber wenn die Veranstaltung, die Breitensport und ambitioniertes Laufen so schön verbindet, nicht in den Sommerferien liegen würde, wäre die Resonanz definitiv noch größer. In diesem Jahr ist es der 10. August (Samstag), also mitten in den großen Ferien. „Die Hälfte unserer Zielgruppen ist in dieser Zeit im Urlaub“, weiß Dominik Brune , Lauftreff-Leiter des BSV.

Aus diesem Grund haben die Organisatoren vor der 15. Auflage des Bever-Laufes kräftig Werbung gemacht an den beiden Grundschulen in Ostbevern. „Unser Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf die Förderung des Nachwuchses“, betont Brune. Als zusätzlicher Anreiz werden die zwei Euro Startgebühr pro Kind an die Fördervereine der Schulen weitergegeben. Ein Sponsor packt noch jeweils zwei Euro drauf. „Außerdem haben wir einen Wanderpokal ausgelobt für die Schule, die – prozentual nach der Zahl der Schüler gemessen – am stärksten vertreten ist“, erklärt Matthias Bröker aus dem sechsköpfigen Organisationsteam.

Walking-Strecke wird länger

An der Zahl der Läufe und den Strecken rund ums Beverstadion ändert sich nichts. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am 10. August ab 14 Uhr. Der BSV bietet wieder fünf Strecken an über 400 Meter (Kindergartenkinder), zwei, fünf, zehn und 21,1 Kilometer (Halbmarathon) sowie einen Walking-Kurs. „Der führt nicht mehr über sieben, sondern über 7,5 Kilometer und kann damit für das Sportabzeichen angerechnet werden“, sagt Peter Licher.

Massagen

Pokale gibt es weiterhin für die Gesamtsieger, aber nicht mehr für die Besten der Altersklassen. Die bekommen kleine Präsentkörbe, die von einem Sponsor bestückt werden. Die Teilnehmer des Bambini-Laufes dürfen sich auf ein Geschenk freuen. Im Ziel gibt es für alle Starter wieder kostenlos Obst und Getränke, darunter alkoholfreies Bier. Ein Team der Eva-Hüser-Physiotherapie-Schule aus Bad Laer kümmert sich wie im Vorjahr um die Muskulatur der Läufer. Der BSV-Lauftreff ist bei diesem Groß-Event auf Sponsoren angewiesen und auf zahlreiche Helfer. Die Organisatoren können sich unter anderen wieder auf die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk verlassen sowie auf viele BSV-Mitglieder, auch aus anderen Abteilungen. „Wir haben zum Glück einen großen Pool an Helfern, damit der Lauf auch in den Ferien klappt“, sagt Matthias Bröker.

Der Bever-Lauf ist der Auftakt der Volksbank-Cup-Laufserie im Kreis Warendorf. Die weiteren Stationen sind Einen (23. August), Telgte (14. September) und Everswinkel (7. Dezember). Weitere Informationen gibt es im Internet unter laufcup-warendorf.de. Anmeldungen für die Cup-Serie sind noch bis zum Lauf in Einen möglich.