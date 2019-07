Zwei weitere Aufstiege krönen die starken Auftritte des TC Ostbevern in der Tennis-Sommersaison. Die Damen 40 II schafften mit einem hart umkämpften 3:3bei der SG Hohes Ufer Gremmendorf II ungeschlagen den Durchmarsch in die Bezirksklasse.

In einer packenden Begegnung gegen die abstiegsbedrohten Gastgeberinnen musste das TCO-Team in den Einzeln drei Mal in den Match-Tiebreak. Karin Finke (2:6, 6:2, 6:10) und Karin Walbelder (4:6, 6:4, 6:10) zogen den Kürzeren, doch Kerstin Große Westerloh glich mit ihrem 4:6, 6:4, 10:5 nach dem glatten 6:2, 6:0-Sieg von Astrid Struffert zum 2:2 aus. In den Doppeln gelang dem Duo Finke/Struffert (6:1, 6:1) schnell der entscheidende dritte Zähler, sodass die Zwei-Satz-Niederlage von Walbelder/Große Westerloh (4:6, 6:7) zu verschmerzen war.

Mit fünf Siegen und zwei Unentschieden steigen die Ostbevernerinnen als Kreismeister ungeschlagen in die Bezirksklasse auf. Einen großen Anteil am Erfolg hatten auch Mannschaftsführerin Manuela Cord, Alexandra Sohn und Simone Termühlen, die während der Sommerrunde im Einzel und Doppel jeweils ohne Niederlage blieben. Am letzten Spieltag kamen sie nicht mehr zum Einsatz.

Einen nicht ganz unerwarteten Aufstieg feierten die neu formierten Herren 30 aus Ostbevern, die nach einem 3:3 zum Saisonauftakt alle sechs weiteren Begegnungen souverän gewannen und als verdienter Kreismeister in die Bezirksklasse aufsteigen. In der entscheidenden Partie beim ETuS Rheine II setzte sich das Heusel-Team glatt mit 6:0 durch.

Sebastian Lensing, Michael Mack, Patrick Lorenz und Markus Dreger sowie die Doppel Lensing/Max Heusel und Mack/Sebastian Scheurer waren den Gastgebern klar überlegen. Sie ließen nur 15 Spielgewinne zu. Komplettiert wird das Aufstiegs-Team durch Marcus Borgmann, Christian Hesse und Kristof Becker.