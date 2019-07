Für Carina Schlieper war das niedersächsische Beedenbostel eine Reise wert. Die junge Reiterin des RFV Gustav Rau Westbevern belegte mit ihrem Pony Chester beim bundesweiten Wettbewerb um die Goldene Schärpe den fünften Platz in der Einzelwertung unter 68 Startern.

Die vordere Platzierung erreichte Schlieper dank ihrer konstanten Leistungen in den einzelnen Disziplinen. Auf dem Programm standen eine Dressurprüfung, eine Stilgeländeprüfung und eine Stilspringprüfung – jeweils auf E-Niveau – sowie Theorie und Vormustern. Carina Schlieper erreichte in der Dressur die Wertnote 9,0, im Gelände eine 9,6, im Springen eine 7,2 sowie in der Theorie und im Vormustern jeweils eine 10,0.

Mit der Mannschaft Westfalen 1 belegte die Reiterin des RFV Gustav Rau den zwölften Platz.