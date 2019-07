Für Fans des SC Preußen Münster war der 13. April 2019 ein Feiertag. Sie sahen einen 1:0-Sieg beim TSV 1860 München, der für den Klassenerhalt in der 3. Liga vorentscheidend war. Zu den 15 000 Zuschauern im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße gehörte Tobias Berger . Der Ostbeverner genoss das Spiel an der Münchner Kultstätte und gleich ein ganzes Wochenende an der Isar. Liebend gern wäre der SCP-Fan auch am übernächsten Freitag zum Auftaktmatch der Drittliga-Saison zwischen den Sechzigern und den Preußen nach München gefahren. Das wird aber nichts.

„So kurzfristig bekomme ich leider keinen Urlaub“, sagt der Heilerziehungspfleger und beklagt die späte Ansetzung des Deutschen Fußball-Bundes. Viele Partien des SCP verpasst Berger normalerweise nicht. Logisch, dass er am heutigen Mittwoch nach Telgte fährt, um im Takko-Stadion das Testmatch seines Herzensvereins gegen Drittliga-Absteiger Fortuna Köln zu sehen (Anstoß um 18.30 Uhr).

„ Wenn sich Spiele des BSV und der Preußen überschneiden, bleibe ich in Ostbevern. Wenn sich Spiele des BSV und der Preußen überschneiden, bleibe ich in Ostbevern. “ Tobias Berger

Seine Anreise ist kurz, Berger scheut aber auch keine langen Fahrten. Nur drei Auswärtsspiele der Preußen hat er in der vergangenen Saison verpasst. Und das hatte dann mit dem BSV Ostbevern zu tun. Beim B-Kreisligisten ist der 28-Jährige, der seit 22 Jahren in Ostbevern lebt, als Co-Trainer engagiert – und setzt klare Prioritäten: „Wenn sich Spiele des BSV und der Preußen überschneiden, bleibe ich in Ostbevern.“ Ansonsten ist Berger als Schlachtenbummler immer dabei. Fragen nach dem hohen Aufwand und den Kosten stellen sich ihm nicht. „Mir macht das Spaß, das ist meine Leidenschaft“, erklärt er. „Der SCP ist mein Verein, dann stehe ich dazu und fahre nach Duisburg, aber natürlich auch nach Zwickau.“

Zweite Chance in Giesing

Der Ausflug im April nach München hat ihm besonders gut gefallen. „Das Grünwalder Stadion ist ein Traum“, schwärmt Berger. In neun Tagen bei 1860 fehlt er, bekommt aber noch eine zweite Chance in dieser Saison. Auch Drittliga-Aufsteiger Bayern München II spielt in dem Stadtstadion in Giesing gegen Preußen. „Dann fahre ich dort hin“, versichert Tobias Berger.