In der ersten Runde des Westfalenpokals erwarten die Frauen des BSV Ostbevern im Beverstadion den Regionalligisten Herforder SV Borussia Friedenstal . Das Match ist für den 29. August (Donnerstag, 19 Uhr) angesetzt.

Der BSV hatte Ende Mai das Kreispokal-Endspiel gegen Wacker Mecklenbeck mit 5:6 nach Elfmeterschießen verloren. Wacker gastiert im Verbandspokal beim Bezirksligisten BV Bad Sassendorf.

In der ersten Kreispokal-Runde treten die Ostbevernerinnen am 3. September (Dienstag, 19 Uhr) beim A-Kreisligisten FC Nordkirchen an. Parallel spielt Ems Westbevern beim B-Ligisten DJK Blau-Weiß Greven. Die Frauen der SG Telgte fahren am 4. September (Mittwoch, 20 Uhr) zum A-Ligisten Saxonia Münster.