Kurios: SG Telgte startet beim SV Wilmsberg

Nach nur elf Wochen gibt es schon ein Wiedersehen: Die SG Telgte startet am 11. August (Sonntag) beim SV Wilmsberg in die Bezirksliga-Saison. Ende Mai, am letzten Spieltag der vergangenen Serie, hatte die SG mit einem 4:0-Sieg gegen Wilmsberg den Klassenerhalt gesichert . Der SVW wurde Tabellenvierter.

Der Start der Telgter in die Saison 2019/20 hat es in sich: Nach dem Auftritt in Wilmsberg erwartet die SG am 18. August Vizemeister SV Burgsteinfurt. Nach dem Match beim VfL Wolbeck am 25. August geht es am 1. und 8. September gegen zwei Aufsteiger: zuerst gegen den SC Hörstel, dann bei Borussia Münster. Die Hinrunde beenden die Telgter am 17. November zu Hause gegen Aufsteiger Germania Hauenhorst.