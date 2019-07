Der Rekord soll fallen beim 14. Telgter Citylauf

Das Konzept für die 14. Auflage des Volksbank-Citylaufs am 14. September (Samstag) steht. Mirco Borgmann , Sprecher des Orga- Teams und Abteilungsleiter des ausrichtenden Lauftreffs Telgte im TV Friesen , freut sich, dass mit Vorjahressieger Jonas Barwinski ein alter Bekannter bei der Volksbank-Cup-Laufserie gemeldet ist. Dazu gehört auch der Zehn-Kilometer-Lauf in Telgte. Ob sein großer Konkurrent Philipp Kaldewei ebenfalls starten wird, hält sich der vorherige Dauersieger der Laufserie wegen eines anderen Wettkampfs noch offen. Beide Athleten hatten sich im vergangenen Jahr in Telgte ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, bei dem Barwinski den Sieg der Vierer-Serie frühzeitig klargemacht hatte.

Die Friesen-Verantwortlichen trafen sich jetzt mit Vertretern der Sponsoren auf dem Sportplatz am Schulzentrum, wo die Veranstaltung am 14. September um 14 Uhr mit dem Bambinilauf eröffnet wird. „Ohne unsere Sponsoren könnten wir so einen Lauf nicht durchführen“, betonte Borgmann, der den Förderern für ihren finanziellen Einsatz dankte. Er verwies auf die Kosten, die unter anderem für die Zeitmessung, die vielen Genehmigungen sowie die Verpflegung der Läufer und Gäste veranschlagt werden müssten. „Man glaubt nicht, was alles dahintersteckt“, stellte er fest.

Jutta Niermann, stellvertretende Vorsitzende des TV Friesen, dankte dem Orga-Team für dessen Einsatz. „Ich weiß, was es heißt, so eine Großveranstaltung zu organisieren. Wir sind stolz auf das, was der Lauftreff alles für unseren Verein auf die Beine stellt“, sagte sie.

Knapp 100 Meldungen für den Telgter Citylauf sind bereits eingegangen. Geht es nach den Vorstellungen des Orga-Teams, soll der Rekord vom vergangenen Jahr geknackt werden. Den Auftakt bildet der 400-Meter-Bambinilauf, der kostenlos ist. „Wir haben nicht vor, das zu ändern“, sagte Borgmann. Für alle Kinder gibt es nach einer Sportplatzrunde eine Urkunde, ein Überraschungsei und eine Medaille. Um 14.30 Uhr schließt sich der Schülerlauf über zweieinhalb Kilometer durch die Telgter Altstadt an. Unter allen Schülern, die die Ziellinie überschreiten, werden Preise verlost.

Motto „Stadt, Land, Fluss“

An sportlich ambitionierte und Freizeit-Sportler zugleich richtet sich der Fünf-Kilometer-Lauf um 15.15 Uhr. Ganz nach dem Motto des Citylaufs „Stadt, Land, Fluss“ führt die Strecke des Zehn-Kilometer-Volksbank-Citylaufs ab 16.45 Uhr durch die Altstadt, die Emsauen und die Bauerschaft Lauheide. „Besonders das Teilstück zurück zur Stadt ist sehr anspruchsvoll“, betonte Borgmann. Über 7500 Meter starten die Walker.

70 Helfer

70 Helfer werden entlang der Strecke, an Getränke- und Imbissständen sowie in oder vor der Halle des Schulzentrums im Einsatz sein. Jedes Orga-Team-Mitglied verantwortet seinen Bereich selbstständig, in den Sitzungen werden die Ergebnisse dann zusammengetragen, erläuterte Borgmann.