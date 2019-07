Telgte? Thomas Stratos muss grübeln und grübeln

Thomas Stratos musste ganz tief in seinem Gedächtnis kramen. So richtig fündig wurde der neue Trainer des Fußball-Regionalligisten Fortuna Köln dabei nicht. „Ich muss in den 1990er Jahren mal mit Bielefeld in Telgte gespielt haben, genau weiß ich das nicht mehr“, sagte der 52-Jährige am Mittwochabend auf dem Rasen des Takko-Stadions. „Als wir angekommen sind, kam mir das hier schon etwas bekannt vor.“

1996 war es, als der damalige Profi mit Arminia Bielefeld in der Emsstadt auflief und mit 8:0 gegen die SG Telgte gewann. Wenn man in der Bundesliga beim Hamburger SV und Bielefeld gekickt hat und nach mehreren Trainerstationen in Deutschland zuletzt als zweiter Coach der griechischen Nationalmannschaft unter Michael Skibbe tätig war, darf man ein Freundschaftsspiel 23 Jahre zuvor im tiefen Westfalen schon mal vergessen.

Fußball: Preußen Münster gegen Fortuna Köln 1/27 Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

Fußball-Drittligist Preußen Münster gewinnt das Testspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vor 750 Zuschauern in Telgte mit 1:0. Foto: Ralf Aumüller

An das Testmatch am Mittwochabend in Telgte wird sich Stratos vielleicht in einigen Jahren noch erinnern können. Seine neue Truppe aus der Kölner Südstadt ist gerade in die Regionalliga abgestiegen und zeigte gegen den Drittligisten Preußen Münster eine sehr couragierte Leistung. Der SCP gewann durch ein Tor von Neuzugang Heinz Mörschel (54.) mit 1:0. „In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr, sehr schönes Spiel gesehen“, urteilte Stratos. „Das war für uns ein guter Test gegen einen ganz starken Gegner – und das auf einem guten Platz mit einem schönen Ambiente.“

„ Uns gefällt es in Telgte. Uns gefällt es in Telgte. “ Malte Metzelder

Dieses Lob an den Gastgeber, die SG Telgte, verteilte auch Malte Metzelder. „Die Abläufe hier sind top, die Bedingungen sehr gut. Uns gefällt es in Telgte“, lobte der Preußen-Geschäftsführer. Die Münsteraner testeten im Vorjahr im Takko-Stadion gegen den SC Verl (3:3).

„ Wir hatten ja nur das kleine Besteck bestellt. Wir hatten ja nur das kleine Besteck bestellt. “ Ulrich Winckler

2018 waren 850 Zuschauer dabei, diesmal 750. „Die Zahl ist in Ordnung. Wir hatten ja nur das kleine Besteck bestellt. Wir haben keine Werbung gemacht und keine Sponsoren eingebunden“, erklärte SG-Vorsitzender Ulrich Winckler. „Es ist schön, wenn die Mannschaften, die hier auftreten, mit den Bedingungen zufrieden sind. Das zeigt, dass wir einiges richtig gemacht haben.“

„ Es wird immer schwieriger, große Vereine zu bekommen. Es wird immer schwieriger, große Vereine zu bekommen. “ Antonius Kapusta

Antonius Kapusta ist seit dem Start 1994 der Macher der Sommer-Topspiele in Telgte. „Wir hatten ein Spiel der Preußen gegen einen Bundesligisten im Gespräch. Das hat aber leider nicht geklappt. Dann haben uns die Preußen gefragt, ob es auch ein anderer Gegner sein kann. Das war ein Freundschaftsdienst.“ Kapusta betont: „Es wird immer schwieriger, große Vereine zu bekommen.“