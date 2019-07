Die SG Grün-Weiß Telgte und der TC Ostbevern bieten den Tennisspielern am morgigen Samstag die Möglichkeit, ihre Leistungsklassen zu verbessern oder zu halten. Bei den LK-Tagesturnieren sind an der Einener Straße in Telgte die Damen 40 im Einsatz. An der Westbeverner Straße in Ostbevern stehen die Herren 50 und 60 auf den Courts.

Der TCO wollte beim 7. Seniors-Sparkassen-Cup wieder die Altersklasse 40 statt 60 anbieten. „Die 40er wurde uns nicht genehmigt, weil parallel ein Turnier in Sassenberg stattfindet“, erklärt Organisator Karl-Heinz Spahn. Auch deshalb gibt es insgesamt nicht ganz so viele Anmeldungen wie im Vorjahr. Bei den Herren 60 (LK 10 bis 23) sind es elf, darunter Kurt Bellmann vom Gastgeber-Verein. Bei den Herren 50 (ebenfalls LK 10 bis 23) starten 17 Spieler. Dazu gehören Thilo Gaß von Ems Westbevern, Michael Wiedebusch von der SG Grün-Weiß Telgte sowie vom TCO Norbert Preckel, An­dreas Seidel, Reinhold Spahn, Andreas Tourneur und Andreas Wobker.

Die Turniere beginnen um 9.30 Uhr auf allen sieben Plätzen. „Wenn das Wetter hält, müssten wir gegen 15 oder 16 Uhr durch sein“, sagt Spahn. Jeder Teilnehmer bekommt ein kleines Präsent. Gespielt wird im Spiral-System. Das bietet den Akteuren gegenüber dem Gruppen- oder K.o.-System bessere Möglichkeiten, LK-Punkte zu sammeln.

Der Spiral-Modus gilt auch beim 3. Damen-40-Cup in Telgte. Ab 8.30 Uhr bis ungefähr 18.30 Uhr fliegen die Filzbälle. Alle sieben Plätze sind geblockt. Ausgeschrieben ist das Turnier von der LK 3 bis 23. Aber die beste Spielerin unter den 32 Teilnehmerinnen, die gemeldet hat, hat die Leistungsklasse 10. „Es gab die eine oder andere Abmeldung, aber wir bekommen bestimmt noch Ersatz“, sagt Ingeborg Vornhusen, die den Cup mit Britta Schönhofen und Conny Meyer organisiert.

Die Spielerinnen kommen aus den umliegenden Vereinen, aber auch aus Nordhorn und Rietberg. Von der SG Grün-Weiß arbeitet am Samstag nur Jutta Podeswa an ihrem Leistungsklassen-Konto.