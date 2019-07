Erst wird gegessen und geredet, dann gespielt: Mit einem Frühstück, einer Besprechung und anschließendem Training starten die Frauen der SG Telgte am heutigen Samstag in die Vorbereitung. Das erste Saisonspiel bestreitet der Landesligist am 25. August (Sonntag) daheim gegen Fortuna Gronau – exakt wie 2018. Vor einem Jahr feierte das Team von Sebastian Wende mit 5:2 gegen Gronau einen perfekten Auftakt.

Beim SC Gremmendorf gastieren die Telgterinnen schon am 28. August (Mittwoch), weil sie am 31. August (Samstag, 15 Uhr) in einem Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten 1. FFC Frankfurt antreten. Am dritten Spieltag geht es gegen SuS Scheidingen (8. September), dann folgen zwei Auswärtspartien bei Arminia Ibbenbüren II (15. September) und Borussia Emsdetten (22. September). Die Hinrunde beenden die SG-Frauen am 17. November beim BSV Brochterbeck.

In der Vorbereitung testen sie bei RW Ahlen (21. Juli), gegen den UFC Münster/Mauritz (26. Juli), gegen Borussia Münster (3. August), beim VfL Wolbeck (7. August), gegen Teuto Riesenbeck (10. August) und beim Turnier in Amelsbüren (16. und 18. August).