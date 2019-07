Michael Sanders dreht das Match gegen SC Sprakel für den BSV Ostbevern

Lange Zeit sah es nicht nach einem erfolgreichen Pokal-Nachmittag für die Fußballer des BSV Ostbevern aus. Mit 0:2 lagen sie nach 70 Minuten gegen den B-Ligisten SC Sprakel im Hintertreffen, ehe Michael Sanders mit drei Treffern das Match doch noch wendete.

Die erstaunlich zahlreichen Zuschauer sahen schon in der zweiten Minute einen Pfostentreffer der Gäste. Auf der anderen Seite schlossen sich dann ein Abseitstor von Carsten Esser (5.) sowie zwei Gelegenheiten für Niels Ritter (10./32.) an. „Wir waren eine Viertelstunde gut drin, danach ist uns das Spiel ein wenig aus der Hand geglitten. Sprakel hat zwischen der 15. und 30. Minute gute Schnittstellenbälle gespielt“, kommentierte BSV-Trainer Daniel Kimmina.

Pokal-Qualifikation: BSV Ostbevern - SC Sprakel 3:2 1/22 In der Qualifikation für den Pokalwettbewerb bezwangen die BSV-Fußballer den SC Sprakel nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Foto: Karl-Heinz Kock

Wirklich Zählbares sprang aber erst nach dem Wechsel heraus, als zunächst die Gäste zweimal erfolgreich waren. „Nach dem 0:2 haben wir aber nicht aufgesteckt, sondern zügig einen Elfmeter gekriegt“, so der neue Ostbeverner Übungsleiter. Michael Sanders verwandelte ihn sicher zum Anschlusstreffer.

Anschließend ließ der Angreifer noch zwei weitere Treffer folgen, darunter das Siegtor in der Nachspielzeit per sattem Freistoß aus zentraler Position. Kimmina: „Wir hatten auf Dreierkette umgestellt, um mehr Druck zu erzeugen. In den Schlussminuten waren wir drückend überlegen und haben verdient gewonnen.“

Nach überstandener Qualifikation haben die Blau-Weißen in der ersten Runde des Kreispokals Anfang August Heimrecht gegen den FC Münster 05.

BSV: Lander – Büst, Droste, Kleine Büning, Lehmkuhl (70. Langanke) – Lührmann (70. D. Horstmann), Cramer, Dawud, Ritter (60. N. Leinkenjost), Sanders – Esser.

Tore: 0:1 (48.), 0:2 (68.), 1:2 Sanders (70./Elfmeter), 2:2 Sanders (78.), 3:2 (90.+2.) Sanders.