Das Damentennis-Leistungsklassen-Turnier auf der Anlage der SG Grün- Weiß Telgte war erneut ein voller Erfolg. Dies bestätigten die zahlreichen Gäste dem Organisationsteam, bestehend aus Ingeborg Vornhusen , Britta Schönfofen und Cornelia Meyer .

Der Wettbewerb in der Emsstadt begann um 8.30 Uhr bei heftigem Nieselregen. Die Spielerinnen der ersten Runde gingen dennoch tapfer auf den Platz. Im Laufe des Samstages kam dann die Sonne hervor und alle waren bestens zufrieden.

Grün-Weiß hat dieses Turnier am Samstag zum dritten Mal ausgerichtet, bislang unter Federführung von Thomas Rulle, der die SG-Frauen diesmal in seine Fußstapfen hat treten lassen, im Vorfeld aber noch beratend zur Seite stand. Das neue Orga-Team ging mit viel Respekt an seine Aufgabe heran, zumal am Morgen des Veranstaltungstages eine Spielerin wegen einer akuten grippalen Erkrankung absagte. Letztlich fand sich aber doch auf jede Frage eine Antwort.

Als Antrittsgeschenk erwartete jede Teilnehmerin eine hochwertige Sonnenschutzlotion sowie ein Schlüsselanhänger und ein Griffband. „Allein dafür hat es sich ja jetzt schon gelohnt“, so eine der Tennisspielerinnen und ging gut gelaunt auf den Platz.

Manch eine Akteurin hatte durchaus eine nennenswerte Anreise hinter sich, hatten sich doch auch Gäste aus Nordhorn, Rietberg, Ibbenbüren, Bad Laer, Bad Oenhausen sowie Warendorf und aus einigen Münsteraner Vereinen eingefunden.

Jutta Podeswa von der gastgebenden SG GW Telgte verlor ihr erstes Match mit 3:6 und 4:6. Anschließend ließ die Emsstädterin einen 6:2 und 6:1-Erfolg folgen, der ihr immerhin 30 Punkte einbrachte.