Das Wetter spielte mit. Nachdem sich die letzten Gewitter verzogen hatten, herrschten beim Roruper Abendlauf beste Laufbedingungen – auch dank einer leichten Abkühlung von oben. Übungsleiter und Kursteilnehmer des TV Friesen hatten sich zum Abschluss des Halbmarathon-Kurses nach Dülmen-Rorup aufgemacht, um gemeinsam unter Wettkampfbedingungen zu laufen.

Die Übungsleiter schlüpften dabei in die Rolle der Tempomacher. Deborah Klein geleitete eine Gruppe in einem Tempo von knapp unter zwei Stunden ins Ziel, Mirco Borgmann hatte die Gruppe übernommen, die die 21,1 Kilometer in 2:10 Stunden schaffen wollten. Am Ende haben alle ihr Ziel erreicht – unter anderem Wilfried Förster, der im vergangenen Jahr noch 2:12 Stunden gelaufen war und seine Bestzeit um sechs Minuten verbesserte. „Es passte an diesem Tag einfach alles, ich habe keinen Leistungseinbruch gespürt“, stellte er anschließend erfreut fest.

Dem 68-jährigen Johannes Bussmann gelang ein Überraschungssieg. Mit einer Zeit von 1:39 Stunden wurde er Altersklassensieger M 65. „Ich muss schauen, was geht“, hatte er noch kurz vor dem Start gesagt. Am Ende kam ein neuer persönlicher Rekord heraus. Zudem starteten Martin Hitt, Markus Berger, Markus Hunkemöller, Martin Langner, Jürgen Komuth und Ralf Krebs.

Über fast drei Monate hinweg hatte sich die Gruppe aus der Emsstadt auf das große Ziel Halbmarathon vorbereitet. Zum Programm gehörten lange Läufe am Wochenende und ein regelmäßiges Intervalltraining am Dienstag.

Das Intervalltraining findet dienstags um 18.45 Uhr statt. Vom Parkplatz des Waldfreibads aus läuft die offene Gruppe zum Sportplatz, um dort Kondition und Koordination zu verbessern. Ein Angebot, das von Anfängern und Fortgeschrittenen wahrgenommen wird. Es stellt gleichzeitig ein ideales Training für den Volksbank-Citylauf am 14. September in Telgte dar.