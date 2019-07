In einem ersten Freundschaftsspiel unter Trainingsbedingungen haben die Landesliga-Handballer des TV Friesen den Verbandsligisten HSG Hüllhorst mit 32:26 bezwungen. „Unter dem Strich war es ein positiver Test“, sagt der neue Übungsleiter Björn Hartwig. „Wir sind erst seit einer Woche im Training, haben einige Neue im Kader, dazu einen neuen Trainer, wir müssen uns erst einmal kennenlernen. Wir wollten einige Sachen ausprobieren, das haben wir größtenteils auch hinbekommen. Das war völlig in Ordnung, wir wollen es aber mal nicht zu hoch hängen.“ Ihr nächstes Vorbereitungsmatch bestreiten die Emsstädter am Samstag um 16 Uhr beim Verbandsligisten in Steinhagen.