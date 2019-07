Am heutigen Dienstag startet die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Frauen mit dem Auftaktspiel gegen England in die Europameisterschaft in Schottland. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr deutscher Zeit im McDiarmid Park in Perth. Die Begegnung wird live auf Sport1 übertragen. Sophia Kleinherne aus Telgte wird die deutsche Auswahl als Kapitänin aufs Feld führen. In den weiteren Gruppenspielen trifft die DFB-Elf am Freitag um 20.30 Uhr auf Belgien und am 22. Juli (Montag) um 17 Uhr auf Spanien. Kleinherne & Co. wollen sich als eines der beiden besten Gruppenteams für das Halbfinale qualifizieren, was gleichzeitig auch die Qualifikation für die nächste U 20-WM bedeuten würde.