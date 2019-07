Laura Rieping nimmt gegenwärtig an der Studenten-Europameisterschaft für Futsal-Mannschaften in Braga (Portugal) teil. Nach Polen 2015 (2.), Kroatien 2016 (2.), Türkei 2017 (3.) und Portugal im Vorjahr (5.) sind es bereits die fünften EUSA Games, die die BSV-Spielerin erlebt. Auf der iberischen Halbinsel vertritt sie die Farben der WWU Münster. Im ersten Gruppenmatch gegen die Futsalerinnen aus der Ukraine brachte Rieping ihre Farben mit 2:1 in Führung, musste am Ende jedoch in eine 2:3-Niederlage einwilligen. „Das war unglücklich, wir haben wirklich gut gespielt. Die Ukraine hat viele Nationalspielerinnen in ihren Reihen. Wir haben eine Hammergruppe erwischt“, sagt die Studentin. In den weiteren Gruppenduellen geht es gegen die Uni-Mannschaften aus Murcia (Spanien) und Porto (Portugal). Die beiden Gruppenersten sowie die zwei besten Gruppendritten erreichen das Viertelfinale, das am Sonntag ausgetragen wird. Das Halbfinale folgt am Montag, das Endspiel am Dienstag um 16.30 Uhr vor der Schlussfeier und abschließenden Party. Der Rückflug ist für den Mittwoch geplant.