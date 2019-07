Die heimischen Fußball-Teams bestreiten am Wochenende zahlreiche Vorbereitungsspiele. So stellen sich die Männer der SG Telgte am Sonntag um 15 Uhr beim Bezirksligisten TuS Freckenhorst vor. Der BSV Ostbevern testet zur gleichen Zeit beim A-Ligisten BW Beelen. Die Westfalenliga-Fußballerinnen aus der Bevergemeinde haben am Sonntag um 13 Uhr GW Nottuln zu einem Freundschaftsspiel zu Gast. Und die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte bestreiten ihr erstes Testspiel am Sonntag um 13 Uhr bei RW Ahlen.