Mit dem 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den B-Kreisligisten SC Sprakel feierte der SV Ems Westbevern seinen ersten Sieg in der Vorbereitungsphase auf die neue Saison. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der Adrian König (27.) für Ems die Führung erzielte und Görges (28.) für den Gast zum 1:1-Pausenstand traf, nahmen die Grün-Weißen nach dem Wiederanpfiff das Heft in die Hand nehmen. „Wir haben da spielerisch besser agiert, Zug zum gegnerischen Tor entwickelt und die sich bietenden Tormöglichkeiten genutzt“, sagte Co-Trainer Christian Nosthoff , der den im Urlaub weilenden Cheftrainer Andrea Balderi an der Seitenlinie vertrat. Thilo Dierkes (49.) brachte Ems auf die Siegerstraße. Adrian König (65.) und Patrick Nosthoff (68.) legten zum 4:1 nach. 16 Spieler kamen zum Einsatz. Vom 26. bis 28. Juli bezieht A-Ligist ein Trainingslager in Lingen. Zu dessen Abschluss steht ein Testspiel gegen GW Albersloh in Vadrup an.