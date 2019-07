Laura Rieping hat das Viertelfinale der EUSA Games in Braga (Portugal) erreicht. Mit der Futsal-Mannschaft der Uni Münster bezwang die BSV-Spielerin am Freitag die Vertretung der Uni Porto mit 4:0 (2:0). Die Tore gelangen Sandra Blanke (2), Maren Schulte und Jeanne Lengersdorf. Gegen die Universität Murcia (Spanien) hatten die Deutschen zuvor einen 3:1 (0:3)-Erfolg errungen, gegen die Ukraine mit 2:3 verloren. Somit waren in der Tabelle der Gruppe C Deutschland, Spanien und die Ukraine (alle sechs Zähler) punktgleich und durften sich gemeinsam über den Sprung in die Runde der letzten Acht freuen, die am Sonntag ausgespielt wird. Als Gruppensieger wartet auf Rieping und ihr Team dort einer der beiden besten Gruppendritten.