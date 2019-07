Durch einen 5:0 (2:0)-Erfolg im zweiten Gruppenspiel der U 19-EM in Schottland gegen Belgien hat Sophia Kleinherne mit der DFB-Elf das Halbfinale der Europameisterschaft erreicht. Gleichzeitig gelang ihr damit die Qualifikation für die U 20-WM 2020, die vor­aussichtlich in Südkorea stattfindet. Die Tore für die deutlich überlegene deutsche Auswahl erzielten Nicole Anyomi (35./58.), Paulina Krumbiegel (41.), Melissa Kössler (53.) und Lisa Ebert (80.). „Wir haben das Spiel von Anfang an übernommen und waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Nach dem Spiel gegen England (2:1) haben wir unsere Chancenverwertung bemängelt. Die konnten wir auf jeden Fall verbessern. Wir wollen das Spiel gegen Spanien unbedingt gewinnen und uns dadurch Selbstbewusstsein für das Halbfinale holen“, sagt die 19-jährige Telgterin. Das Duell mit dem Titelverteidiger wird heute um 17 Uhr im Forthbank Stadium in Stirling angepfiffen und live auf Sport1 übertragen.