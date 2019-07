Der BSV Ostbevern gewann ein Vorbereitungsspiel beim A-Ligisten BW Beelen mit 5:3 (2:3). Mehamd Dawud (3), Falk Droste und Hendrik Hülsmann trugen sich dabei in die Torschützenliste ein. Zudem traf Hülsmann (1.) noch den Pfosten und Steffen Langanke (11.) vergab einen Elfmeter. „Die Leistung hat mir gut gefallen. Wir hätten eigentlich schon zur Pause führen müssen und waren in der zweiten Halbzeit deutlich überlegen“, analysierte BSV-Trainer Daniel Kimmina das dritte Testspiel seiner Elf. Weiter geht‘s am Sonntag um 15 Uhr daheim gegen A-Liga-Aufsteiger SW Lienen.