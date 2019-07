Nina Verina Braun vom RFV Ostbevern teilt sich Platz sieben

Es war eine beeindruckende Pferdeleistungsschau , die vom RV Lippborg-Unterberg auf seiner Reitanlage in Beckum-Unterberg geboten wurde. Auf der Zeittafel standen 28 Prüfungen, die in Springen und Dressur bis in den schweren Bereich führten.

Springsportlicher Höhepunkt war hierbei die am Sonntagnachmittag mit einer Siegerrunde ausgerichtete Springprüfung der Klasse S*, in der Julius Heitmann (RFV 1876 Amelsbüren) die Konkurrenz auf Olympic Night dominierte (*0.00/37.58). Auf den Edelmetallplätzen folgten Jens Goldfuß (ZRFV Rietberg-Druffel) mit Capistrano (*0.00/40.37) und Christina Aust (RG Bönen-Hacheney), die Kollinear vorstellte (*0.00/42.09).

Reiten: Turnier des RV Lippborg-Unterberg in Beckum-Unterberg 1/35 Foto: Heinz Schwackenberg

Hubertus Große-Lümern (RFV Vornholz) und Ab geht´s mussten ihrem hohen Tempo im Stechparcours Tritbut zollen. Sie wurden hier mit vier Strafpunkten und einer Umlaufzeit von 36.44 Sekunden an vierter Stelle notiert.

Alexander Rottmann (RFV Vornholz) und Covolsky FAP folgten bei der Platzierung auf Rang sieben. Dieses Starterpaar hatte bereits in der ersten Runde eine kleine Zeitstrafe mitgenommen (1.00/73.99). Reinhard Knappheide (RFV Ostbevern) und Paula reihten sich an neunter Stelle in die Platzierung ein (4.00/65.71).

In der Dressur wurde bereits am Samstag auf S*-Niveau geritten. Die beeindruckendste Vorstellung bot dabei Felicia Deppe (RV Altenautal) mit Boheme de Lys (70.595 %). Im Kreis der heimischen Reiter war Juan Manuel Vidal-Testal (RFV Milte-Sassenberg) der Konkurrenz mit Voster voraus (69.127 %). Dafür gab es Bronze bei der Siegerehrung im Kreis des gesamten Starterfeldes. Michaela Jordan (RV Ahlen) und Livius K folgten an fünfter Stelle (68.571 %). Den siebten Platz teilten sich Susanne Warnecke (RV Geisterholz) auf Frieda und Nina Verina Braun (RFV Ostbevern) auf Solitaire V, (beide 67.103 %).

Bei der Dressurprüfung der Klasse M* gab Michaela Jordan (RV Ahlen) der Konkurrenz das Nachsehen. Sie hatte Chicolino gesattelt (WN 7.60). Nike Josefine Driesen (Beckumer RV) und Quadrigo folgten auf Platz fünf (Wertnote 6.70), während sich Ramona Haurenherm (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) auf Rocky Mountain und Juan Manuel Vidal-Testal (RFV Milte-Sassenberg) auf Bella Messina den achten Platz teilten (beide Wertnote 6.50).