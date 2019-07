Sophia Kleinherne aus Telgte hat sich mit der deutschen U 19-Nationalmannschaft der Frauen Platz eins in der Vorrundengruppe B bei der Europameisterschaft in Schottland gesichert. Ein torloses Unentschieden gegen Titelverteidiger Spanien reichte der DFB-Elf in Stirling aus, um die Fußballerinnen von der iberischen Halbinsel auf Platz zwei zu verweisen. Beide Teams hatten die Halbfinalteilnahme schon zuvor doch zwei Siege in den ersten beiden Matches unter Dach und Fach gebracht. Auch die Qualifikation für die U 20-WM 2020 war schon geschafft. Die Begegnung gegen Spanien war geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen und relativ wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Kleinherne spielte 90 Minuten durch. Das EM-Halbfinale findet am Donnerstag statt.