Das Kreispokalspiel des BSV Ostbevern gegen den FC Münster 05 ist auf den 6. August (Dienstag) um 19.30 Uhr im Beverstadion terminiert worden. In der Qualifikation hatten die Blau-Weißen den SC Sprakel mit 3:2 bezwungen. Der SV Ems Westbevern begrüßt den Bezirksliga-Aufsteiger Borussia Münster, zu dem bekanntlich Hannes John in der Sommerpause gewechselt ist, schon am 3. August (Samstag) um 16 Uhr in Vadrup. Fußball-Bezirksligist SG Telgte stellt sich in der ersten Pokalrunde am 8. August (Donnerstag) um 19 Uhr bei der SG Selm vor.