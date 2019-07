Das Match der ersten Runde im Westfalenpokal zwischen den Damen des BSV Ostbevern und dem Herforder SV Borussia Friedensthal ist auf den 28. August (Mittwoch) um 19 Uhr terminiert worden. Die Gastgeber aus der Bevergemeinde spielen in der Westfalenliga, die Gäste sogar noch eine Klasse höher in der Regionalliga um Punkte. Im Kreispokal (1. Runde) stellen sich die Blau-Weißen am 3. September (Dienstag) um 19 Uhr beim A-Ligisten FC Nordkirchen vor. Zu dieser Anstoßzeit vergleichen sich auch die Damenteams von DJK Greven und dem SV Ems Westbevern. Landesligist SG Telgte gastiert im Pokalwettbewerb am 4. September (Mittwoch) um 20 Uhr beim A-Ligisten Saxonia Münster.