Dilara Gökalan aus Ostbevern hat die Olympische Spiele 2024 als Ziel

Am Dienstag beginnen in Berlin die Deutschen Meisterschaften im Boxen. Mit dabei in der Kuppelhalle im Olympiapark ist Dilara Gökalan aus Ostbevern, die in der Elite-Klasse bis 60 Kilogramm um nationale Ehren kämpfen wird. Im Vorjahr schloss die 20-Jährige die nationalen Titelkämpfe mit dem Gewinn der Bronzemedaille ab.

Zehn Frauen werden sich in der Bundeshauptstadt der Konkurrenz stellen. „Es sind schon starke Gegnerinnen mit viel Erfahrung dabei“, sagt ihr Trainer Ole Barth . „Wir wollen auf jeden Fall aufs Podium. Dilara hat ein gutes Distanzgefühl und sie ist sehr schnell.“ Der Telgter weiß aber auch, woran sein Schützling vom Boxzentrum Münster noch arbeiten muss: „Sie muss die Stabilität behalten und ihre Linie durchboxen.“

Die Auslosung am Dienstag wird einen ersten Aufschluss darüber geben, wie anstrengend der angestrebte Weg nach ganz oben aufs Podium für die 2018 nach Münster gezogene Sportlerin wird. Erwischt Gökalan in der ersten Runde ein Freilos, sind es drei Kämpfe, ansonsten im besten Fall vier.

Um überhaupt nach Berlin zu gelangen, musste das Mitglied der Sportfördergruppe der Polizei zwei schwere Ausscheidungskämpfe auf NRW-Ebene bestehen. Erst galt es, Sarah Erdmann aus dem Weg zu räumen, dann die mehrfache Deutsche Meisterin Natalia Pawletko.

Sechs Tage in der Woche steht die zweifache deutsche U 21-Meisterin, um sich auf das Großereignis vorzubereiten. Häufig sogar zweimal am Tag, morgens wird beim Laufen und Schwimmen Ausdauer gebolzt, abends im Ring an Technik und Taktik gefeilt. Dieser zeitliche Aufwand will zudem mit ihrer Ausbildung als Kommissaranwärterin in Einklang gebracht werden.

„Das Boxen macht mich glücklich“, stellt die 1,69 Meter große Athletin klar. „Es gibt nichts Anderes in meinem Leben, das mich so einnimmt. Ich achte auf meine Ernährung, gehe regelmäßig zum Training und versuche pünktlich zu sein, weil ich es einfach so gerne mache.“

Und Gökalan, die 19 Jahre in der Bevergemeinde gewohnt hat, ist sehr ehrgeizig. „In diesem Jahr will ich Deutsche Meisterin werden. Langfristig möchte ich zu den Olympischen Spielen , wobei eine Teilnahme 2024 realistischer ist als im nächsten Jahr.“ „Aber wer weiß: Vielleicht öffnet sich mit einem Meistertitel eine Tür“, ergänzt Coach Ole Barth. Aber auch eine Olympia-Teilnahme 2028 in Los Angeles kann sich die junge Sportlerin, die seit einem Jahr im Perspektivkader des Deutschen Box-Verbandes steht, vorstellen. „Wenn es in Paris nicht klappt, würde ich es noch mal probieren. Das ist das Größte, was man im Amateursport erreichen kann.“

Internationale Erfahrung hat Gökalan 2018 bei der Europameisterschaft in Sofia (Bulgarien) gesammelt. „Erstmals in der Nationalmannschaft – da war ich sehr nervös. Ich bin in der Vorrunde gegen eine Georgierin ausgeschieden und deutlich unter meinen Möglichkeiten geblieben.“

Große Unterstützung erfährt sie von ihren Eltern Fatma und Koray, die wann immer es geht bei ihren Kämpfen dabei sind. „Zuletzt haben mich zwei Freundinnen bei der NRW-Meisterschaft überrascht.“ In diesen Tagen sind alle Augen auf die Deutschen Meisterschaften vom 30. Juli bis 4. August in Berlin gerichtet. Da will die 20-Jährige, die vor fünf Jahren über ihren Bruder Emre zum Boxen kam, den nächsten Schritt in die nationale Spitze tun.