Die A-Liga-Fußballer des SV Ems Westbevern müssen an den ersten vier Spieltagen der neuen Saison dreimal auf des Gegners Platz antreten. „Da hoffe ich mal, dass wir uns auswärts gleich wohlfühlen“, kommentierte Coach An­drea Balderi das Auftaktprogramm der Grün-Weißen, die am Freitag in ein dreitägiges Trainingslager nach Lingen fahren.

Sein Team startet am 25. August beim SC Everswinkel, ehe ein Heimspiel gegen BW Beelen und die Auftritte bei Westfalia Kinderhaus II und Aufsteiger FC Greffen folgen. „Wir hätten es schlimmer treffen können.“

Neben der Kinderhauser Reserve zählt der Westbeverner Übungsleiter auch die WSU, VfL Sassenberg, SC Münster 08 II und GW Gelmer zu den Titelanwärtern. „Wir wollen unter die ersten Zehn, dann sind wir gut zufrieden. Dafür müssen wir eine Top-Leistung abliefern.“

Der BSV Ostbevern I startet in der Kreisliga B mit vier Heimspielen in den ersten fünf Begegnungen, darunter am zweiten Spieltag das vereinsinterne Duell gegen die BSV-Reserve. Los geht‘s gegen die SG Sendenhorst II. Nach dem Gastspiel bei der WSU II folgen wieder Heimauftritte gegen GW Westkirchen und SC Münster 08 III.

„Nach vier Spieltagen wissen wir, wo wir stehen“, sagt der neue BSV-Trainer Daniel Kimmina. „Sendenhorst II stand in der letzten Saison vor uns. Wir haben das Derby dabei und die beiden Absteiger werden auch eine schwere Aufgabe. Wir möchten uns gegenüber der Vorsaison verbessern.“

Also oberhalb von Platz vier landen. Zu den stärksten Konkurrenten um einen Aufstiegsrang zählt er die WSU II, Sendenhorst II und vor allem den TuS Freckenhorst II. „20 Neue, da bleibt was für die zweite Mannschaft übrig“, so Kimmina.