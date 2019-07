Wettstreit der Multi-Talente

Am Wochenende (26. bis 28. Juli) treffen sich die besten Nachwuchsreiter aus dem Bereich der Vielseitigkeit auf dem Gelände des DOKR in Warendorf zum Bundesnachwuchschampionat. Dieser Wettbewerb war für viele heute erfolgreiche Reiter eine wichtige Station für die weitere sportliche Karriere. Unter anderem waren hier Olympiasiegerin Sandra Auffahrth und die aktuelle Deutsche Meisterin Julia Krajewski am Start.

Vielseitig müssen die jungen Reiter am Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes sein: Neben den Disziplinen Dressur, Springen und Geländereiten sollten die Nachwuchsathleten auch in der Theorie fit sein. Ebenso gehört das Vormustern zu den Aufgaben sowie ein Fitnesstest für die Reiter.

Die reiterlichen Teilprüfungen Dressur, Springen und Geländeritt werden jeweils auf A-Niveau ausgetragen. In der Teilprüfung Vormustern sind das Herausgebrachtsein des Pferdes und der Gesamteindruck ausschlaggebend.

In der Theorie gilt es, einen Bogen mit 20 Fragen rund um Vierbeiner und den Pferdesport möglichst korrekt zu beantworten. Im Jahr 2009 wurde als sechste Teilprüfung zudem ein Fitnesstest für die Reiter eingeführt, der wahlweise als Schwimm- oder Lauftest absolviert werden kann.

Startberechtigt sind Reiter im Alter von 15 Jahren und jünger. Geritten wird in den Abteilungen Pferde und Ponys. Die Auswahl und Nominierungen erfolgen über die Landesverbände. Pro Landesverband sind fünf Reiter zugelassen, von denen alle fünf oder mindestens drei eine Mannschaft bilden. Die drei besten Ergebnisse in der Gesamtwertung werden fürs Team gewertet.

Knapp 120 Jugendliche mit ihren Pferden und Ponys aus 14 Verbandsbereichen werden in Warendorf erwartet. Besonders groß ist das Starterfeld „Pferde“, für das 67 Paare angemeldet wurden. Das stärkste Kontingent stellen dabei die Westfalen mit 16 Reitern. Bei den Ponyreitern ist die Nennungszahl auf 48 Paare angestiegen.

Aus der heimischen Region gehen Lioba Kruth vom RFV Rinkerode bei den Pferden und Linn Zepke vom RFV Gustav Rau Westbevern bei den Ponys an den Start.

Die Nachwuchschampionate beginnen am Freitag um 14 Uhr mit dem Sporttest Schwimmen, daran schließt sich die Theorieprüfung (15.30 Uhr) an. Der Sporttest Laufen (17 Uhr) beschließt den ersten Tag.

Am Samstag (ab 7 und 12 Uhr) geht es mit den Dressurprüfungen weiter, die Ponyreiter absolvieren außerdem ab 13 Uhr ihren Stilgeländeritt. Schon um 8 Uhr steht für die Abteilung Pferde eine Stilspringprüfung auf dem Plan. Diese Prüfung ist für die Ponyreiter der Auftakt zum letzten Turniertag am Sonntag. Um 9.30 Uhr werden die Reiter der Klasse A ins Gelände geschickt. Um 13 und 16 Uhr stehen die Siegerehrungen auf dem Programm. Weitere Informationen sowie die Zeiteinteilung online unter: