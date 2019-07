Die SG Telgte hat in der Vorbereitung auf die neue Saison einen Kantersieg gelandet. Der heimische Bezirksligist bezwang den A-Ligisten TSV Handorf im Takko-Stadion mit 8:0 (2:0). Jo Maffenbeier (9.) und Martin Röös (12.) brachten die Emsstädter, bei denen die Youngster Marc Droste und Johannes Wegener wiederum in der Anfangsformation standen, frühzeitig in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Röös (48./Elfmeter), Maffenbeier (53./90.), Niclas Tewes (74.), Kevin Wolf (82.) und Jan Plagge (84.) auf 8:0. Die Gäste mussten nach einer Gelb-Roten Karte ab der 73. Minute in Unterzahl agieren. Das nächste Testspiel bestreitet die Elf von Coach Mario Zohlen am Sonntag um 15 Uhr daheim gegen A-Ligisten den FC Münster 05.