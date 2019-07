Als viertletzte von 33 Reitern wird Bianca Nowag aus Ostbevern mit Sir Hohenstein am Samstag um 18.18 Uhr in die Dressur-Einzelentscheidung der U 25-Europameisterschaft in San Giovanni (Italien) gehen. Der Wettbewerb hat am Freitag mit den ersten 17 Startern begonnen, darunter die ersten beiden Deutschen Raphael Netz im Sattel von Lacoste und Ann-Kathrin Lindner mit Sunfire. Am Sonntag ab 8 Uhr werden zudem die Medaillen in der Kür vergeben.