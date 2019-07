17 Stunden haben die drei Ostbeverner Volleyballerinnen Vera Horstmann , Lea Dreckmann und Sophia Eggenhaus für die Anreise per Bahn und Bus zu den EUSA Games in Lodz (Polen) benötigt. Am Freitag bestand für das BSV-Trio die Möglichkeit, in einer der drei Wettbewerbshallen zu trainieren. Nach der Eröffnungsfeier wurden die vier Vorrundengruppen ausgelost. Die Auswahl der WWU Münster, in der auch Volleyballerinnen vom USC Münster II und BW Aasee spielen, trifft zum Auftakt am heutigen Samstag um 14 Uhr auf die Universität Bordeaux (Frankreich). Am Sonntag und Montag (jeweils um 14 Uhr) folgen die Duelle gegen die Unis Bergen (Norwegen) und Petro Mohyla (Ukraine). Die beiden Erstplatzierten aller vier Gruppen erreichen das Viertelfinale, das am Mittwoch ausgespielt wird.